القوى العاملة تتابع تعويضات 3 عمال لقوا مصرعهم إثر إنهيار صومعة بالإسكندرية

دعاء حسنيأصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالانتقال الفوري إلى شركة النيل للتخزين والتوزيع بالمحافظة لإجراء معاينة علي الطبيعة للوقوف علي أسباب الحادث الجسيم الذي وقع بالشركة وأدي إلي وفاة 3 عمال ، وإعداد تقريرا بذلك ، مع متابعة تعويض

دعاء حسني

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالانتقال الفوري إلى شركة النيل للتخزين والتوزيع بالمحافظة لإجراء معاينة علي الطبيعة للوقوف علي أسباب الحادث الجسيم الذي وقع بالشركة وأدي إلي وفاة 3 عمال ، وإعداد تقريرا بذلك ، مع متابعة تعويضات ومستحقات العمال المتوفين وتقديم العزاء لأسرهم.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا يوضح أنه في أثناء قيام 3 من عمال المقاول “عمالة غير منتظمة” بتنظيف الصومعة رقم (35)، وهى الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا وإثناء التعامل بخلخلة أحد كتل فول الصويا المتكتلة بجدار الصومعة حدث خلخلة لأغلب الكتل مما أدى إلى دفن 3 عمال داخل أكوام فول الصويا داخل الصومعة، وتم محاولة انقاذهم إلا أنهم فارقوا الحياة جميعا.

وبحسب التقرير العمال الذين لقوا مصرعهم هم يوسف محمد الكشكى، وعماد عابدين ابو الدهب، ومحمود جمال محمد الزهرى، فضلا عن إصابة 11 عاملا من المتواجدين الذي كانوا يقومون بإنقاذ زملائهم.

وأوضح التقرير أن نشاط الشركة “تخزين وتوزيع حبوب”، بمنطقة بالوردان غرب الإسكندرية، ويعمل بها 191 عاملا

وقام مكتب العمل غرب بالتفتيش الذي أظهر أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية فى مارس 2018 بتحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المدير المسئول بالمنشاة رقم 41516 بتاريخ 20 مارس الماضي بمخالفات من ضمنها عدم تأمين المنشاة ضد مخاطر الحريق “لعدم تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية” وعدم وجود خطة الطوارئ وإدارة الأزمات، فضلا عن عدم اتخاذ اجراءات السلامة نحو الأرضيات والصوامع

ووفق التقرير تم استدعاء المكتب لتقديم تقرير بالحادث للنيابة العامة.

