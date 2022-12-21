القوى العاملة: تأشيرات عودة لـ 112 عاملاً مصرياً مخالفا لنظام الإقامة والعمل في السعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة ،اليوم قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 112 عاملاً مصرياً مخالفا لنظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية،على تأشيرات للعودة إلى مصر.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم 92 تأشيرة خروج نهائي نظامي ،وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم ، ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم ،ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة عمل جديدة ،و 20 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر ،وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيداً لإستخراج تأشيرات عودة لهم ، من إدارة الوافدين بالرياض .

وأكد أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة،بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة ،موضحاً أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلاً عليهم ،دون الحاجة الى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية..