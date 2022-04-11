الإسكندرية

القوى العاملة بمطروح توفر 82 فرصة عمل في الفنادق والقرى السياحية

نجحت مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح فى توفير فرص عمل و تعيين عدد 82 من الشباب (ذكور واناث ) من أبناء مطروح راغبى العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشأت القطاع الخاص خلال شهرى فبراير ومارس
معتز محمود 12:32 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22 12:32 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح فى توفير فرص عمل و تعيين عدد 82 من الشباب (ذكور واناث ) من أبناء مطروح راغبى العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشأت القطاع الخاص خلال شهرى فبراير ومارس2022 .وأوضح عاطف درويش مدير عام القوي العاملة بالمحافظة أن التعيين فعليا مثبت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة لمساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

اقرأ أيضا  شعبة خدمات النقل الدولي تناقش مشكلات شركات وكلاء الشحن ومرحلي البضائع

وفى سياق متصل وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تنظم وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الملتقى التوظيفي لتلقى طلبات الشباب من طلاب مدارس المرحلة الثانوية – طلاب الجامعات والخريجين الراغبين العمل خلال الفترة الصيفية وذلك يومى 17 و18 أبريل الجاري بمكتبة مصر العامة بمرسي مطروح.

اقرأ أيضا  حملات مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف في أحياء الإسكندرية

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الوحدة وفرت عدد 200 فرصة عمل بالتنسيق مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) وسيتم تلقى طلبات الشباب الراغبين فى العمل بفروع الشركة بحضور مدير الموارد البشرية ومسئولى التوظيف بالشركة يومى 17 و18 ابريل الجاري من الساعة 9 وحتى 2 ظهرا بمكتبة مصر العامة ،وعلى الشباب الراغب فى التقدم للعمل إحضار المستندات التالية صورة البطاقة الشخصية – وشهادة صحية بالاضافة إلى صورة المؤهل الدراسى للخريجين .

اقرأ أيضا  «الصين للاتصالات والإعمار» تعتزم المنافسة على المنطقة اللوجستية فى ميناء الإسكندرية

ومن جانبه وجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمطروح بتسيير إجراءات استخراج الشهادة الصحية مع تخفيض رسومها لطلاب المدارس لمن يحمل خطاب من وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل وذلك للتيسير على الطلاب مقدما الشكر لشركة أمريكانا لمشاركتها المجتمعية الفعالة والتعاون مع جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له. .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

بعد توليه رئاسة هيئة ميناء الإسكندرية.. أبرز قرارات اللواء نهاد شاهين

السيد فؤاد 1:38 م, الأثنين, 11 أبريل 22

«المعمورة للتنمية السياحية»: 1.73 مليار جنيه مبيعات متوقعة من 3 مشروعات عقارية

السيد فؤاد 6:42 ص, الأثنين, 11 أبريل 22

«البحيرة» تنفذ 4325 مشروعا منذ 2018 وتعتمد مخططات تفصيلية لقرى ومناطق بالمحافظة

السيد فؤاد 1:06 ص, الأثنين, 11 أبريل 22

نتيجة لزيادة الاستهلاك .. ارتفاع أسعار اللبن الجاموسى مع بداية شهر رمضان

معتز محمود 4:38 م, الأحد, 10 أبريل 22

انتهاء معرض «أهلاً رمضان» بأرض كوتة فى الإسكندرية

معتز محمود 2:26 م, الأحد, 10 أبريل 22

تراجع الإقبال على شراء «الياميش» بالإسكندرية بنسبة %25

معتز محمود 9:58 ص, الأحد, 10 أبريل 22