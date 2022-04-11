القوى العاملة بمطروح توفر 82 فرصة عمل في الفنادق والقرى السياحية

نجحت مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح فى توفير فرص عمل و تعيين عدد 82 من الشباب (ذكور واناث ) من أبناء مطروح راغبى العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشأت القطاع الخاص خلال شهرى فبراير ومارس

نجحت مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح فى توفير فرص عمل و تعيين عدد 82 من الشباب (ذكور واناث ) من أبناء مطروح راغبى العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشأت القطاع الخاص خلال شهرى فبراير ومارس2022 .وأوضح عاطف درويش مدير عام القوي العاملة بالمحافظة أن التعيين فعليا مثبت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة لمساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

وفى سياق متصل وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تنظم وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الملتقى التوظيفي لتلقى طلبات الشباب من طلاب مدارس المرحلة الثانوية – طلاب الجامعات والخريجين الراغبين العمل خلال الفترة الصيفية وذلك يومى 17 و18 أبريل الجاري بمكتبة مصر العامة بمرسي مطروح.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الوحدة وفرت عدد 200 فرصة عمل بالتنسيق مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) وسيتم تلقى طلبات الشباب الراغبين فى العمل بفروع الشركة بحضور مدير الموارد البشرية ومسئولى التوظيف بالشركة يومى 17 و18 ابريل الجاري من الساعة 9 وحتى 2 ظهرا بمكتبة مصر العامة ،وعلى الشباب الراغب فى التقدم للعمل إحضار المستندات التالية صورة البطاقة الشخصية – وشهادة صحية بالاضافة إلى صورة المؤهل الدراسى للخريجين .

ومن جانبه وجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمطروح بتسيير إجراءات استخراج الشهادة الصحية مع تخفيض رسومها لطلاب المدارس لمن يحمل خطاب من وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل وذلك للتيسير على الطلاب مقدما الشكر لشركة أمريكانا لمشاركتها المجتمعية الفعالة والتعاون مع جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له. .