«القوى العاملة» بمطروح توفر 22 فرصة عمل للشباب من ذوى الهمم خلال مارس

نجحت جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح خلال شهر مارس في توفير فرص عمل و تعيين عدد 22 من الشباب (ذكور و أناث ) من أبناء مطروح من ذوى الهمم من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل.

ويأتى ذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها .

وتأتى تلك الجهود إستمرارا لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة خاصة من ذوى الهمم ومساعدتهم فى رفع المعاناة عن كاهل ذويهم ودمجهم في المجتمع المدنى بالتنسيق مع الشركات والقطاع الخاص في إطار اهتمام الدولة بحماية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وكفالة تمتعهم بكافة الحقوق والمساواة مع الآخرين ودمجهم بالمجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم

وأوضح عاطف درويش مدير عام القوي العاملة بالمحافظة أن التعيين فعليا مؤقت ودائم ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح والشركات المشاركة مع التأكيد على إستمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على ارض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة