القوى العاملة: برقان الكويتية للحفر تتحمل تكاليف نقل 5 جثامين مصريين

كتبت: دعاء حسني تلقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، منذ قليل تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالكويت، أكد فيه أن شركة برقان للحفر الكويتية ، تعهدت بنقل جثامين المصريين الخمس الذين توفوا، أمس الأحد، في حادث التصادم الذي وقع على طريق الارتال، بين حافلتين

كتبت: دعاء حسني

تلقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، منذ قليل تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالكويت، أكد فيه أن شركة برقان للحفر الكويتية ، تعهدت بنقل جثامين المصريين الخمس الذين توفوا، أمس الأحد، في حادث التصادم الذي وقع على طريق الارتال، بين حافلتين أحداهما تابعة لشركة برقان، والثانية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.

وقال المستشار العمالي أحمد يوسف عبد العظيم في تقريره : إنه تواصل علي الفور بمدير شئون الموظفين بشركة برقان أبو مشعل الدهيشي ، وأعرب عن أسفه لما حدث ، مشدد علي أنه الشركة ستقوم بكافة المصاريف، وإعطاء ورثة المتوفين جميع حقوقهم المالية ، وقد تم نقل الجثامين إلي المشرحة ، تمهيدا لاستخراج شهادات الوفاة، وسفر الجثامين فور انتهاء كافة الإجراءات القانونية .

والمتوفون هم : محمد علي ، وسعد عبد الله ، وفتحى منصور ، ومحمد أحمد حسن ، عماد الدين مصطفي، وقد تسلم جثامين المتوفين علي التوالي من أبناء الجالية كل من، مصطفى عبد العال ورقم هاتفه 98871011 ، ومحمود عبود مصطفى ورقم هاتفه 9729114، وجبريل محمد تليفون 97246672 ، والصباح احمد تليفون رقم 66156605 ، وبلال مصطفى تليفون 94124007.

ويقوم بعض أفراد الجالية المصرية من المتطوعين بإنهاء إجراءات الجثامين والمتابعة مع المستشار العمالي أولا بأول.