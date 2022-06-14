القوى العاملة : بدء المقابلات الشخصية لشغل 40 وظيفة بشركات البترول في الإسكندرية

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية المقابلات الشخصية للتعيين على ٤٠ وظيفة بإحدى الشركات الكبرى في مجال الخدمات البترولية، حيث تقدم لها حتى الآن حوالي ٢٠٠ شاب، وسجلوا بياناتهم على موقع المديرية والشركة، وتم إجراء الاختبارات الأولية لهم من خلال المقابلة الشخصية مع مسؤولي الشركة، بحضور مندوبي القوى العاملة للتأكد من مدى تطبيق قانون العمل على العقود التي سوف يتم إبرامها بين الشركة والعمال.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان : إن المديرية كانت أعلنت عن هذه الوظائف وطريقة التقديم لها عن طريق موقع المديرية على الانترنت وسجل أكثر من ٢٠٠ من راغبي العمل على هذه الوظائف والتي من المقرر أن يتم صرف مكافأة تدريب تقدر بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه شهريا خلال الثلاثة شهور الأولى على أن يكون الراتب ٢٤٠٠ جنيه على الأقل لمن يجتاز فترة التدريب مع منحه جميع المزايا التأمينية والعلاوات طبقا لقانون العمل.

ومن جانبه، أشار ياسر سعيد، مدير المديرية، إلى أن المقابلة الشخصية حضرها حضر النائب محمود عصام، والنائبة راوية مختار من مجلس النواب ، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به وزارة القوي العاملة ممثلة في المديرية بالإسكندرية للحد من البطالة ومساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل مناسبة.

كما قدموا الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان للجهود المبذولة وغير المسبوقة للقوى العاملة في توفير حياة كريمة للشباب الباحث عن عمل لبداية حياة جديدة.