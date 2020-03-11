اقتصاد وأسواق

القوى العاملة : بدء التدريب على 3 مهن بقرى 5 محافظات فى إطار مبادرة «حياة كريمة»

يصل ما تم إطلاقه 13 وحدة تجوب قرى ونجوع 13 محافظة
دعاء حسني 12:11 ص, الخميس, 12 مارس 20 12:11 ص, الخميس, 12 مارس 20

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن مديريات القوى العاملة في 5 محافظات بدأت في التدريب علي الخمس وحدات التدريبية المتنقلة التي إطلاقتها الوزارة في مرحلتها الثالثة بقرى ونجوع محافظات قرية الأحراز بالقليوبية ، وقرية الخرطوم بالبحيرة ، وقرية سيدي شبيب بمرسى مطروح، وقرية الحبيلات الغربية بقنا، وقرية سهيل العرب بأسوان.

وقال الوزير: إن بذلك يصل ما تم إطلاقه 13 وحدة تجوب قرى ونجوع 13 محافظة ، وذلك فى إطار مبادرة “حياة كريمة” لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة “مهنتك مستقبلك” للتدريب المهنى.

وفي السياق ذاته، أوضح السيد الخطيب مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة، أن وحدة التدريب المتنقلة بقرية الخرطوم مركز بدر بدأت أولي الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والحياكة، وتستمر 30 يوما من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر؟

وأشار إلى أن دورة الكهرباء سوف تستمر 15 يوما، من الساعة الثانية حتي السابعة مساءً ، أما دورة السباكة الصحية ، من المقرر أن تبدأ 22 مارس الجاري لمدة 15 يوما في نفس مواعيد دورة الكهرباء .

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بقلم دعاء حسني

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