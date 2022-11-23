القوى العاملة بالوادى الجديد تنظم ندوات توعية وتثقيف ومتابعة للتدريب المهنى

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد ندوة توعية بعنوان : “المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وتأثيرها على المناخ “، وندوة تثقيفية للعاملين بمجموعة شركات بالخارجة ومشاركة الأزهر الشريف بالخارجة ، بالإضافة إلى متابعة الدورة التدريبية لعدد 15 متدربا على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بمركز الداخلة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، فى تقريره أن المديرية استكملت سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف حول جميع ملفاتها للعاملين بالشركات ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية والاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصادياً ، حيث قامت بعقد ندوة توعية لأصحاب المخابز والعاملين بها تحت عنوان “المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وأثرها على المناخ” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة وتوفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحى ، بحضور 24 عاملا.

وأوضح مدير المديرية ، أن تنفيذ ندوات توعية للمساواة بين الجنسين تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة ونفذها مكتب التفتيش العمالي بالخارجة ، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأشار مدير المديرية ، إلى أنه تمت متابعة الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الموشية بمركز الداخلة لـ 5 متدربين على مهنة التوصيلات الكهربائية ، ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” ضمن خطة المديرية للعام 2022 – 2023.