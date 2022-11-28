«القوى العاملة» بالنواب تواصل عقد جلسات استماع بشأن قانون العمل غدًا

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، غدا الثلاثاء، عقد جلسة استماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وعقدت اللجنة اليوم الاثنين أولى جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون، بحضور حسن شحاتة – وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات.

واستمعت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلى ممثلى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الغرف السياحية، وممثل وزارة قطاع الأعمال العام، عن ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومطالبهم فى مشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاة اللجنة بملاحظاتهم مكتوبة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل غدا الثلاثاء، للاستماع إلى بعض المرتبطين بالقانون ومنهم اتحاد العمال واتحاد الصناعات، وغيرهم.