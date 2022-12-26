«القوى العاملة بالنواب» تستكمل مناقشة التشريع الجديد لقانون العمل بحضور الوزير

تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل اليوم الإثنين ، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ، بحضور حسن شحاتة وزير القوي العاملة وعدد من الجهات المعنية بتطبيق القانون لضمان خروج التشريع بشكل مرض ويحقق الهدف المرجو منه.

ومن المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة اليوم رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، جـاء بمثابة خطـوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل – الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره.