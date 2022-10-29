«القوى العاملة بالمنيا» تنظم ندوة توعوية بالسلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بعنوان (احمى نفسك)، وذلك بمستشفى الرمد بمغاغة فى المنيا ، لتوعية العمال وممثلي المنشآت بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.
وكانت وزارة القوى العاملة قد تلقت تقريرا تفصيليا من المديرية فى المنيا بشأن الندوة وأهم التوصيات التى خرجت بها.
وأوضح هشام زكى إسحق مدير مديربة القوى العاملة المنيا في تقريره، أنه تم عقد الندوة تنفيذا لخطة التوعية والإعلام بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.
مشيرا إلى أن الندوة شملت موضوعات خطة الطوارئ – ومهمات الوقاية الشخصية – والإجراءات الاحترازية وبلغ إجمالى الحاضرين (١٦) عاملا.