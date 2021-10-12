قانون العمل الجديد.. «سعفان»: التشريع يقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

وزير القوى العاملة: حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية

عقدت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

واكد وزير القوى العاملة أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة.



وأوضح الوزير ان تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

ومن جانبه، اشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة بمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الايجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية وأن يكون صالحاً للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال