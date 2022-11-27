«القوى العاملة» بأسيوط تنظم زيارة ميدانية لشركة بتروجاز

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط زيارة ميدانية للمجمع البترولى لشركة بتروجاز، إحدى شركات القطاع العام والتى يعمل بها 632 عاملا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للتواجد بين العمال لتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت بالقطاعات المختلفة لدفع الاقتصاد القومي وتحقيق مزيد من الإنتاجية وتحقيق بيئة عمل آمنة.

وقال على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، إنه تم نقل تحيات وزير القوى العاملة للعمال وشكرهم على أدائهم للأعمال لرفع الإنتاج، ولإدارة الشركة فيما يخص الإبلاغ عن العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بالمديرية حتى يتمتعوا بأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم ولأسرهم.

واطمأن مدير المديرية خلال الزيارة على انتظام العمل وعدم وجود أية معوقات تواجه العمال، وكذلك الاطمئنان على العمالة غير المنتظمة بالقطاع والتي تقدر بـ100 عامل.

كما تم تسليم وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة المسجلة فضلاً عن شرح الخدمات والرعاية الصحية التي تقدم من المديرية لهم للعمال والشركة.