اقتصاد وأسواق

القوى العاملة : اليوم قبول طلبات 2700 فرصة عمل في 15 شركة

برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن
دعاء حسني 3:28 م, الأحد, 30 أغسطس 20 3:28 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن ١٥ شركة بدأت من اليوم الأحد، قبول طلبات  تعيين  ٢٧٠٠ فرصة عمل، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن، فضلا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.

وقال الوزير، إن مديرية القوى العاملة بالقاهرة وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحاً أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسبين، وصيادلة ذكور، ومساعد صيدلي، ومهندسين إنتاج، وفني صيانة،  وميكانيكي ومندوب مبيعات، وسائق، وشيف تقطيع، وأخصائي تسويق، ومندوبين توصيل، وعمال يومية، وأمن، وعمال مخازن، وسائق جامبو.

وفي نفس السياق، أشار محمد طه، مدير المديرية، إلى أن المهن المطلوبة تتمثل في مهندسين صيانة، وجودة، وتعبئة، وتغليف، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة، وسويتش، ومغسلة .

وأوضح مدير المديرية أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص، والموضحة في الجداول المرفقة، حتى استيفاء العدد المطلوب، مؤكدًا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

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بقلم دعاء حسني

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