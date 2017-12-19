القوى العاملة: المصرى المصاب فى مشاجرة بالرياض يتماثل للشفاء

ولاء البرى كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض، بمتابعة حالة ومستحقات المواطن المصرى على السيد على أحمد، الذى يرقد حاليا بمستشفى المواساة شرق العاصمة السعودية، والذى كان قد أصيب فى وقت لاحق فى مشاجرة مع بعض الأشخاص غير معلومى الهو

ولاء البرى

كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض، بمتابعة حالة ومستحقات المواطن المصرى على السيد على أحمد، الذى يرقد حاليا بمستشفى المواساة شرق العاصمة السعودية، والذى كان قد أصيب فى وقت لاحق فى مشاجرة مع بعض الأشخاص غير معلومى الهوية حتى الآن فى حى المؤنسة.

ويقوم المستشار العمالي، اليوم الثلاثاء، بتكليف من الوزير بزيارة المصاب فى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، والوقوف على ملابسات الواقعة وإبلاغه تمنياته بالشفاء العاجل.

ويتابع القنصل العام بالرياض، السفير هانى صلاح، والمستشار القانونى للقنصلية الحادث لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى حسام طلبه، أوضح فيه أن المواطن المصرى تبين إصابته بأربعة جروح قطعية أعلى الظهر والبطن، وجرح فى الرقبة نتيجة الطعن بآلة حادة.

وكشف فى تقريره للوزير، أن حالة المصاب حاليا مستقرة ويتماثل للشفاء، وقد تم نزع جهاز سحب الهواء من على الرئة، إلا أنه مازالت هناك بعض التجمعات الدموية عليها جار معالجتها، وسيتم إجراء عملية جراحية بأحد أصابع اليد اليسرى لوجود كسر به.

وأشار إلى أن الشركة التى يعمل بها قامت بإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالتأمين الطبى، فضلا عن وضع مبلغ مالى بالمستشفى تحت تصرفهم فى حالة الحاجة إليه لإنهاء كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الطبى، وأن حقوقه العمالية والقانونية لدى الشركة محفوظة حتى شفائه وعودته للعمل.

وكانت شرطة الحمراء وغرناطة قد أفادت بأنه تم العثور على سكين بموقع الحادث، جار فحصها بمعرفة البحث الجنائى لمعرفة مرتكبيه، وقد تم تسجيل محضر بالواقعة باسم المواطن محمد محمود محمد المليجى، أحد زملاء المصاب بالعمل، وهو الذى قام بالاتصال بالدوريات الأمنية، وجار الآن المتابعة من قسم الشرطة والبحث الجنائى.

وقد قام وفدان من القنصلية والسفارة المصرية بزيارة المواطن المصاب، وجار المتابعة من مكتب التمثيل العمالى بالرياض.