القوى العاملة : القبض على الجناة الذين دهسوا مواطنا مصريا بالكويت

وذلك خلال قيامه بملاحقتهم وهم يسرقون حديداً من المزرعة التى يعمل بها، ورفض أن يرى السرقة بعينيه ويسكت، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بالقبض على الجناة الذين قاموا بدهس المواطن المصرى عادل حلمى المتوفى فى حادث الوفرة بدولة الكويت، وذلك خلال قيامه بملاحقتهم وهم يسرقون حديداً من المزرعة التى يعمل بها، ورفض أن يرى السرقة بعينيه ويسكت، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس، وفارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

وقد استطاع رجال مباحث الأحمدى ضبط الجناة وهم وافدين من الجنسية البنغالية يعملون فى بلدية الكويت بعدما اعترفوا بارتكاب جريمة الدهس، وعلى حسب زعمهم فإنهم لم يكونوا يتعمدون قتله وإنما قاموا بدهسه بالخطأ وذلك خلال قيامه بملاحقتهم عقب قيامهم بسرقة حديد.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالى مستحقات القتيل ، والذى أكد كفيله عمر شرار العازمى تعهده بصرف راتب المتوفى حتى تكبر ابنته البالغة من العمر الآن 3 أشهر.

وكان الفقيد يعمل فى مزرعة “العازمى” منذ 6 سنوات، وهو وحيد والدته، ويصرف على زوجته واثنين من إخوته بعد وفاة والده، ولديه طفلة لم يرها، حيث سافر العام الماضى وتزوج وجلس فى بلده شهرا ، وعاد إلى الكويت.

