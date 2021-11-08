«القوى العاملة» : السفر عن طريق أي جهة غير الوزارة غير قانوني (فيديو)

إعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي في طرابلس وبنغازي بهدف التواجد الدائم للتعامل الكامل مع العمالة المصرية

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة إننا نعلن لكل العمالة المصرية أنه لا يتم سفر قانوني ورسمي وشرعي إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك لحماية العمالة، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوقهم.

وأضاف “سعفان” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى المصرية، أن الهدف من هذا هو أن تكون وزارة القوى العاملة على علم بكل العمالة الموجودة خارج الأراضي المصرية، وتكون هناك متابعة مستمرة لهم.

وتابع “سعفان”: بدأنا بالفعل طلب من وزارة الخارجية بإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي في طرابلس وبنغازي، بهدف التواجد الدائم للتعامل الكامل مع العمالة المصرية ، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو حماية العامل و تحقيق كافة حقوقه.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة العمل الليبية، وذلك للتواصل المستمر مع العمالة المصرية في ليبيا بشكل لحظي مع حصوله على كافة حقوقهم في حالة وجود اي مشكلات تواجههم.