اقتصاد وأسواق

«القوى العاملة» : الخميس 7 أكتوبر إجازة بأجر كامل

في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
دعاء حسني 5:56 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 5:56 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن بعد غدٍ الخميس، الموافق 7 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطَبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، وذلك بدلًا من الأربعاء، الموافق السادس من أكتوبر 2021. وأوضح وزير القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مِثلَي الأجر.

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وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أصدر قرارًَا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

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ونص القرار على أن الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

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بقلم دعاء حسني

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