اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: الخميس إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو بدلا من الأربعاء

بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
دعاء حسني 5:11 م, الأحد, 27 يونيو 21 5:11 م, الأحد, 27 يونيو 21

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أصدرت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن ذلك في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

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وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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بقلم دعاء حسني

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