اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: الإمارات تستحدث تصريح إقامة العمل الافتراضي

فى إطار متابعة الوزارة لأحوال العمالة المصرية في الخارج
دعاء حسني 3:02 م, السبت, 27 مارس 21 3:02 م, السبت, 27 مارس 21

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى، حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن مجلس الوزراء بدولة الإمارات استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وأوضحت حنان شاهين، أن القرار أعطي لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة، فضلا عن إقرار اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، وتكون التأشيرات دون ضامن متعددة السفرات بمدة صلاحية تمتد لـ 5 سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

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بقلم دعاء حسني

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