«القوى العاملة»: استمرار تلقي طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية المقدمة من «هواوي» لخريجي الهندسة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن استمرار تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية على 5 برامج متخصصة تقدمها ” #شركة_هواوي للتكنولوجيا مصر ” من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات ) ، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و 2020)، وعلى الراغبين في التقديم الدخول على اللينك

http://trmom.manpower.gov.eg



وتمنح تلك الدورات شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي :

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training