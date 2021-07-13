اقتصاد وأسواق

«القوى العاملة»: استمرار تلقي طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية المقدمة من «هواوي» لخريجي الهندسة

من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)
دعاء حسني 5:51 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 5:51 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أعلنت وزارة القوى العاملة عن استمرار تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية على 5 برامج متخصصة تقدمها ” #شركة_هواوي للتكنولوجيا مصر ” من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات ) ، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و 2020)، وعلى الراغبين في التقديم الدخول على اللينك
http://trmom.manpower.gov.eg

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وتمنح تلك الدورات شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي :
Artificial Intelligence
BIG Data
Cloud computing
Routing And Switching
Security Training

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بقلم دعاء حسني

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