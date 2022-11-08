القوى العاملة: استعادة مستحقات عاملين مصريين بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها عودة مستحقات عاملين مصريين بالسعودية ، وذلك في إطار متابعة الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على مستحقاتهم وحماية حقوقهم .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى اليوم الثلاثاء أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أفاد بنجاح مكتب التمثيل العمالى بجدة فى التسوية الوديه لمشكله المواطن المصرى ايهاب على محمد فندى لدى مكتب الوكلاء الموحد لنقل المعتمرين والحجاج السعودية والذى كان يعمل لديها عامل موسمى موسم العمرة والحج ١٤٤٣ – ١٤٤٤ وعاد لأرض الوطن دون أن يحصل على مستحقاته التى قرر بها بشكواه للبعثة بـ ١٠٠٠ ريال سعودى.

واوضح الملحق العمالى ، ان المكتب قام عقب وروود الشكوى من وزارة الخارجية للمواطن بالاتصال الفورى بمكتب الوكلاء الموحد وصاحبه كامل غراب وتفاوض علي مستحقات المواطن التى حصل عليها والمتبقي منها ،واتضح ان له مستحقات ليس كما ذكر بشكواه ١٠٠٠ ريال ولكن ٢٥٠٠ ريال سعودى بما يعادل ١٣١٠٠ جنية مصرى ، وحرص المكتب على تأدية كامل مستحقات المواطن ورحبت الشركة ووعدت بدفعها على الفور بمحل اقامته بمصر ،وطلب المكتب تحرير اقرار مصدق بالشهر العقارى من المواطن صاحب الشكوى وبالفعل تم سداد كامل مستحقات العامل الموسمى،وتحرير الاقرار .

وجاء في البيان أيضا أن المكتب العمالى بجدة ،نجح في الحصول علي مستحقات العامل احمد السعيد عبدالله (خ/ تسويق) لدي كفيله “شركة السقاف التجارية بمكة المكرمة ” ،حيث رفضت الشركة في البداية التسوية الودية وتم توجيه المواطن بالشكوي لمكتب العمل ، وباستمرار التفاوض مع الشركة تم تحديد ميعاد الحضور اليها لمقابلة رئيس مجلس ادارتها حامد السقاف وتم الحصول علي مستحقات بلغت 17852 ريال سعودى بالاضافة الي الموافقة علي نقل الكفالة علماً انه تم النقل لاحدي الشركات في مقابل التنازل علي الدعوي المقامة .