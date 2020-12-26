اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين

عن طريق مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت
دعاء حسني 5:54 م, السبت, 26 ديسمبر 20 5:54 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت في لبنان، نجح في استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين.

وأوضح أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

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وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال نوفمبر الماضي، حيث تم توفير 15 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، فضلا عن اعتماد 8 عقود عمل، وتسوية 9 شكاوي وديا، ومازال هناك 4 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 13 شكوي عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

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كما قام المكتب بزيارتين للجهات الحكومية المعنية، ومثلها زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، لافتا إلي أنه هناك 50 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب، و21 طلبا تم إحالتها إلي الأمن العام، و11 حالة تم نقل كفالتها، و19 قيد المراجعة بالأمن العام .

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بقلم دعاء حسني

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