القوى العاملة: اتفاقية جماعية لحفظ حقوق 90 عاملا فى النقل الجوى

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة إحدى شركتى النقل الجوى ، والنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ عقود وحقوق 90 عاملا ، المنقولين من شركة انتجريتد سيرفس سوليوشن إلي شركة جلوبال امبكس لوجيستك ليمتد .

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركتين بالحفاظ على حقوق العاملين المتواجدين بالخدمة ومزاياهم المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم ، ويكونون متضامنين معا فى الحفاظ على حقوق العمال ، وذلك طبقا لنص المادة التاسعة من قانون العمل ، والتى تنص على: لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها ، ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .

وكذلك توفير وسيلة انتقال أو بدل انتقال أو سكن أو بدل سكن لجميع العاملين بالشركة في حالة وجود احتياج لذلك .

ولفتت الاتفاقية إلى أن عقد عمل العاملين مع الشركة الثانية يعتبر امتدادا لعقد العمل مع الشركة الأولى وبدون فترة اختبار ، وتلتزم الشركة الثانية بصرف المنح والعلاوات والمكافآت الحقوق والمزايا التي اكتسبها العاملون خلال مدة خدمتهم والتي اعتادوا علي صرفها من قبل إدارة الشركة الأولى.

وفي حالة قيام الشركة الثانية بإنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل ، تلتزم الشركة بتعويض العامل بحد أدني شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة منذ التحاقه بالعمل بالشركة الأولي وحتي تاريخ انتهاء علاقة العمل بالشركة الثانية .

ويلتزم العامل بالتوقيع علي استمارة (6) تأمينات فى تاريخ توقيعه الاتفاقية علي أن يتم التوقيع على استمارة (1) تأمينات في اليوم التالي تاريخ توقيع استمارة (6).

وقد وقع الاتفاقية الشركتان جوزيف صابر مشرقى بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن النقابة العامة للعاملين لأعمال النقل الجوى حسن محمد حسن شحاتة بصفته رئيسا للنقابة.

وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.

