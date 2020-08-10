القوى العاملة : إيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركتين “بغدادي” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 739 شركات، و”المصرية العالمية” ترخيص رقم 712، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الست التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة “بلان” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1223، و”عبدالرازق” ترخيص رقم 398 ، و”قمر اسكندرية” ترخيص رقم 732، و”دانة النخبة” ترخيص رقم 746، و”النهار” ترخيص رقم 1188 ، و”أبو عوف” ترخيص 1040 شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع..

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت سعفان إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.