القوى العاملة: أمور الكوادر التعليمية المصرية في قطر مستقرة

دعاء حسني قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، إن الكوادر المصرية التي تعمل في قطاعات التربوي والتعليم، والتعليم الجامعى أكدوا أن أمورهم مستقرة حالياوأوضحوا أن الجدد من جنسيات أخري سوف يتم توزيعهم على المدارس أو المستشفيات الجديدة مستدركين" إلا

دعاء حسني

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، إن الكوادر المصرية التي تعمل في قطاعات التربوي والتعليم، والتعليم الجامعى أكدوا أن أمورهم مستقرة حاليا

وأوضحوا أن الجدد من جنسيات أخري سوف يتم توزيعهم على المدارس أو المستشفيات الجديدة مستدركين” إلا أنه هناك حركة تنقلات تتم حاليا بين المدرسين قبل بدء العام الدراسى الجديد، سواء على بناء طلب المدرس نفسه لقربه من محل سكنه ، أو لصالح العمل”

كما أنه لا توجد إنهاء خدمات لأحد منهم حتى الآن وتم تجديد التعاقد معهم للعام الدراسى الحالى 2018/2019 ، إلا من بلغ سنه الستين عاما ، وتنهى خدماته بشكل قانونى، وفق ببيان الوزارة.

تلقي وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بالدوحة – قطر، هشام محمد كامل، أشار فيه إلي أنه تواصل مع بعض الكوادر المصرية والذين يعملون فى تلك المجالات وأكدوا ذلك ، ويتابع عن كثب الأمور كلها بقطر.

يذكر أن قطر قد وفرت 10 ألاف فرصة عمل للأردنيين منها حوالي 1000 فرصة بحلول سبتمبر المقبل، وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة العمل الأردنية تفاصيل عن الأردنيين الذين تقدموا للوظائف التى وفرتها الدوحة لهم من خلال حزمة المساعدات.

وجاء فى تقرير وزير العمل الأردنية، أن عدد المتقدمين بلغ 136 ألف مواطن ومواطنة أردنية ، منهم 73% ذكورا و 27% إناثا فى 6 قطاعات أبرزها التربوى والتعليم والتعليم الجامعى بما نسبته 32.8 % من المتقدمين والمالى والمصرفى 10.4 % والصحة والخدمات الطبية 8.4 % والتجارة 29.7 % والرياضى 1.9 %، وسيتم إضافة نشاطين اضافيين هما التمريض والزراعة مع اضافة ايقونة أخرى تحت عنوان قطاعات أخرى.