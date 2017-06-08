القوى العاملة: أسرة متوفي بميلانو تتسلم دفعة من مستحقاته

دعاء حسنى وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان بتشكيل لجنة لتسليم الدفعة الأولى لمستحقات متوفي بميلانو في ايطاليا ويدعى ( أ. ح. س) لأسرته طبقا لإعلام الوراثة، وبلغت 3945 يورو بما قيمته حوالي 79 ألف جنيه مصري.وأشار سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بميلانو نجح في التوصل لحل ود



دعاء حسنى

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان بتشكيل لجنة لتسليم الدفعة الأولى لمستحقات متوفي بميلانو في ايطاليا ويدعى ( أ. ح. س) لأسرته طبقا لإعلام الوراثة، وبلغت 3945 يورو بما قيمته حوالي 79 ألف جنيه مصري.

وأشار سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بميلانو نجح في التوصل لحل ودي مع صاحب العمل الأيطالي للحصول على مستحقات المواطن المتوفى والتي تقدر بإجمالي 7000 يورو، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال باقي المبلغ كدفعة ثانية عند تحصيل الشيكات.

وتقدم الوزير لأسرة المتوفى بخالص العزاء، كما تقدمت أسرة المتوفي بالشكر للوزير على توجيهاته لمكتب التمثيل العمالي بأيطاليا للحصول على هذه المستحقات.