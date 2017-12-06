القوى السياسية ترفض تهويد القدس بمؤتمر وبيان مشترك

سلوى عثمان أعلنت الأحزاب والحركات والشخصيات العامة المشاركة بالمؤتمر الصحفي الرافض لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بتهويد القدس، مجموعة من القرارات والفعاليات المشتركة في بيان موحد جاء فيه:الأحزاب المصرية والشخصيات العامة تحذر من عواقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة إلى

سلوى عثمان





أعلنت الأحزاب والحركات والشخصيات العامة المشاركة بالمؤتمر الصحفي الرافض لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بتهويد القدس، مجموعة من القرارات والفعاليات المشتركة في بيان موحد جاء فيه:

الأحزاب المصرية والشخصيات العامة تحذر من عواقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس المحتلة وتدعو الشعب المصري للتعبير عن غضبه.

القاهرة 6 ديسمبر 2017 – بدعوة من تحالف التيار الديمقراطي التقت الأحزاب والقوى الوطنية وشخصيات عامة– الموقعون على هذا البيان– مساء اليوم الأربعاء، بحزب تيار الكرامة لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على القرار الأمريكي بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة والاعتراف بها كعاصمة للكيان الصهيوني في تحدٍّ صارخ للحقوق التاريخية والدينية لشعبنا العربي في فلسطين المحتلة وانتهاكٍ بالغ للأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية.



وأكد الموقعون على هذا البيان اتفاقهم على ما يلي:



أن القدس عربية وستبقى عاصمة للدولة الفلسطينية بموجب الحقوق التاريخية للشعب العربي الفلسطيني وما يؤكدها من القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الهيئات الدولية. كما ندعو كافة شعوب العالم والقوى الحرة إلى: 1- التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتعبير عن ذلك بكافة أشكال الغضب.

2- ضرورة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وأي دولة تقدم على نقل سفارتها إلى القدس المحتلة؛ استجابة لإرادة الشعوب العربية والشرعية الدولية، وتفعيلا لقرارات القمة العربية الصادرة في أعقاب قرار سلطات الاحتلال بالضم غير القانوني للقدس الشرقية.

3- دعوة الشعب المصري والشعوب العربية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والتوقف عن ضخ أية استثمارات عربية في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صفقات السلاح وغيرها من أشكال الاستثمار.

4- تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، والرفض القاطع لكل المشاريع الصهيونية والترتيبات الداعية للتهجير والتوطين، وكذلك تأكيد ضرورة تفكيك كل المستعمرات في الأراضي المحتلة وهدم جدار الفصل العنصري.

5- الفتح الفوري لمعبر رفح مع قطاع غزة واتخاذ كل السبل الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. كما نؤكد رفضنا لأي اتفاقية تسهم في حصار الشعب الفلسطيني وحرمانه من احتياجاته الأساسية.

6- التضامن مع أيام الغضب الفلسطيني التي انطلقت بدءًا من اليوم في الأراضي المحتلة عن طريق كل أشكال الاحتجاج السلمي، وفتح مقرات الأحزاب في كل المحافظات لاستضافة هذه الفعاليات. كما نؤكد دعوة الشعب المصري إلى استخدام حقه القانوني والدستوري في التعبير السلمي عن غضبه دعمًا للقدس، بما في ذلك الدعوات التي انطلقت للتجمع في المساجد والكنائس بعد غد الجمعة للتعبير عن الغضب الشعبي.

7- تشكيل وفود شعبية للتوجه إلى جامعة الدول العربية ومقر الأمم المتحدة لتسليم خطابات احتجاج وتحذير من عواقب القرار الأمريكي.

8- توحيد كل اللجان والمبادرات المناهضة للتطبيع والصهيونية والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في كيان مشترك، واعتبارها في حالة انعقاد دائم للتفاعل مع تطورات القضية.

الأحزاب

1- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

2- حزب الدستور

3- حزب تيار الكرامة

4- حزب مصر الحرية

5- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

6- الحزب الاشتراكي المصري (تحت التأسيس)

7- حزب مصر القوية

8- حركة الاشتراكيين الثوريين

9- حركة شباب 6 إبريل

10- حركة 6 ابريل – الجبهة الديمقراطية

11- الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (بي-دي-اس مصر)

12- اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض.