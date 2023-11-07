القوى البيعية تسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في البورصة اليوم

اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للبيع خلال جلسة اليوم الثلاثاء بصافي قيمة 11.93 مليون جنيه؛ إذ استحوذت 7 قطاعات على مبيعاتهم.

وشملت الـ 7 قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات الهندسية والطاقة والخدمات المساندة ومواد البناء بالإضافة إلى قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

على صعيد آخر، سجلت الـ 11 قطاعًا الاخرى المدرجة في البورصة المصرية صافي شراء في تعاملات العرب والأجانب كان أعلاها في «الرعاية الصحية والأدوية»

يذكر أن الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية سجلت تداولات خلال جلسة اليوم بقيمة إجمالية بلغت 4.319 مليار جنيه غير شاملة الصفقات.

78.23 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب في 7 قطاعات

سجلت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب صافي بيع في 7 قطاعات بقيمة إجمالية 78.23 مليون جنيه خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

واستحوذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على الاتجاهات البيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بصافي قيمة 58.02 مليون جنيه يليه قطاع العقارات بقيمة 10.53 مليون جنيه ثم الطاقة والخدمات المساندة بـ 4.18 مليون جنيه، فالمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 2.46 مليون جنيه.

أما القطاعات الثلاثة الأخرى شملت مواد البناء بصافي بيع 2.05 مليون جنيه والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بـ 844.6 ألف جنيه بالإضافة إلى قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بـ 140.32 ألف جنيه.

66.22 مليون جنيه صافي المشتريات في 11 قطاعًا

وحصد 11 قطاعًا صافي مشتريات من العرب والأجانب بقيمة إجمالية بلغت 66.22 مليون جنيه كان على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بقيمة 21.03 مليون جنيه.

وسجل قطاع الخدمات التعليمية صافي شراء من قبل العرب والأجانب بـ 16.9 مليون جنيه والبنوك بـ 3.59 مليون جنيه والموارد الأساسية بـ 9.71 مليون جنيه والأغذية والمشروبات والتبغ بـ 1.54 مليون جنيه والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بـ 7.32 مليون جنيه.

أما القطاعات الـ 5 الأخرى تضمنت خدمات النقل والشحن بـ 1.82 مليون جنيه وتجارة وموزعون بـ 3.27 مليون جنيه والمنسوجات والسلع المعمرة بـ 423.15 ألف جنيه والسياحة والترفيه بـ 97.3 ألف جنيه والمرافق بـ 527.06 ألف جنيه.