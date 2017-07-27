القومي للمسرح: مسابقات واهتمامات جديدة في الدورة المقبلة

سلوى عثمانأعلن إسماعيل مختار، مدير المهرجان القومى للمسرح، عن تنظيم مسابقة جديدة للتأليف المسرحي المعد للإنتاج، وإعادة تنظيم الورش المتنوعة، مؤكدا ضرورة اعادة النظر للمسرح كصناعة تضيف رافدًا جديدا في خطة التنمية المستدامة. ووجه مدير المهرجان، في كلمته الشكر للجنة التحكيم، وجميع من عملوا لإخ

سلوى عثمان

أعلن إسماعيل مختار، مدير المهرجان القومى للمسرح، عن تنظيم مسابقة جديدة للتأليف المسرحي المعد للإنتاج، وإعادة تنظيم الورش المتنوعة، مؤكدا ضرورة اعادة النظر للمسرح كصناعة تضيف رافدًا جديدا في خطة التنمية المستدامة.

ووجه مدير المهرجان، في كلمته الشكر للجنة التحكيم، وجميع من عملوا لإخراج المهرجان بهذا الشكل، كما شكر المبدعين المشاركين بعروضهم بفاعليات هذه الدورة.

وعقب صعوده على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحدث الدكتور حسن عطية، رئيس المهرجان، حول ما حدث طوال 16 يوميًّا هى مدة فاعليات المهرجان القومى للمسرح والذي يشهد ختام فاعلياته اليوم.

وأوضح عطية أن المهرجان أكد أن المسرح المصري لن ينغلق على نفسه، ولن ينغلق شريانه، وانما هو نافذة مفتوحة دائما على المسرح المصري والعربي، وأعلن أن مشاركة عروض عربية فى هذه الدورة لا تطمس هوية المهرجان وانما خطوة جديدة للامام لإثراء المهرجان والحركة الثقافية المصرية كافة.

واضاف عطية أنه يتمنى ان تهتم الدورة القادمة بالأطفال من خلال عرض مسرحيات خاصة بهم في قسم ” نظرة ” الذي تم استحداثه، وايضا انتاج عروض خاصة بالاطفال من الان للمشاركة بالمهرجان العام القادم.

بدأت فاعليات المهرجان القومى للمسرح في الفترة من 13 يوليو وحتى 27 يوليو، وشارك ضمن مسابقته الرسمية 19 عرضا مسرحيا واستضاف المهرجان عرضا مسرحيا من دولة الامارات، وعرضين من دولة العراق، وكرم المهرجان خمسة مسرحين منهم عايدة عبد العزيز وسمير العصفورى والدكتور محمد شيحة، واطلق اسم الناقدة المسرحية نهاد صليحة على هذه الدورة للمهرجان.