القومي للمرأة يقترح فتح حسابات بنكية للسيدات بدون مصروفات

هبة محمدقال عمرو سليمان، ممثل المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، إنه اقترح على هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري أن يتم فتح حسابات للسيدات بدون مصروفات بهدف تحقيق آليات الشمول المالي.جاءت تلك التصريحات خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني. وأ

هبة محمد

قال عمرو سليمان، ممثل المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، إنه اقترح على هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري أن يتم فتح حسابات للسيدات بدون مصروفات بهدف تحقيق آليات الشمول المالي.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني.

وأوضح سليمان أن عكاشة رحب بالمقترح لكنه اشترط ان يتم تفعيل تلك الحسابات المصرفية دون ادراجها تحت بند الحسابات الراكدة والتى قد ترفع التكلفة الإجمالية على البنك.

ولفت إلى أنه ينبغي تعديل توجهات البنوك والمؤسسات المالية للتعامل مع الشرائح المختلفة.