«القومي للمرأة» يستقبل عضو البرلمان الأوروبي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الاحد كل من انطونيو لوبيز استوريز وايت – عضو البرلمان الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الاوروبي والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمقر المجلس.

أبدت الدكتورة مايا ترحيبها بزيارة لوبيز وقامت باستعراض الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في هذه المرحلة ،مشيرة إلى المبادرات التي تم اطلاقها والبرامج التي تم تنفيذها والتي دعمت المرأة المصرية ومكنتها من من حقوقها الأساسية.

كما أكدت أن المجلس يعمل وفقا لرؤية مصر 2030 ، كما أشارت إلى صدور عدد من الاصلاحات التشريعية سواء من خلال بعض التعديلات أو صدور تشريعات جديدة تهدف كلها لتمتع المرأة بحقوقها وذلك جاء بخوضها عدة معارك ومواجهتها لتحديات كثيرة لتغيير بعض الموروثات الثقافية في المجتمع المتعلقة بحصول المرأة على حقوقها المشروعة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق أشاد انطونيو لوبيز بهذا التقدم والتطور فيما يتعلق بتمكين المرأة ،وأبدى عن قلقه بأن مع مرور الوقت سوف يصبح حصول المرأة علي حقها عن طريق الامتياز التشريعي أو ما يسمي (الكوتة)، مما سوف يعرضها في المستقبل إلى احتمال حدوث صراعات وعنف جديد تجاهها