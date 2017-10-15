القومي للسينما ينطلق بالمحافظات ويكرم 6 رموز

سلوى عثمان ، رحاب صبحىأعلن الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان القومى للسينما المصرية، أن المهرجان هذه الدورة سيكرم أربعة رموز سينمائية هم: الفنانة لبنى عبدالعزيز، والمخرج خيري بشارة، ومونتيرة النيجاتيف ليلي فهمى، ومدير التصوير محسن أحمد، موضحا أن المهرجان سيقوم بإصدار 4 كتب عنهم.كما أعلن أنه سيتم ت

سلوى عثمان ، رحاب صبحى

أعلن الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان القومى للسينما المصرية، أن المهرجان هذه الدورة سيكرم أربعة رموز سينمائية هم: الفنانة لبنى عبدالعزيز، والمخرج خيري بشارة، ومونتيرة النيجاتيف ليلي فهمى، ومدير التصوير محسن أحمد، موضحا أن المهرجان سيقوم بإصدار 4 كتب عنهم.

كما أعلن أنه سيتم تكريم اسمين من السينمائين العاملين خلف الكاميرا بدون إصدار كتب، وهو ما سيكون تقليدا مستمرا بالمهرجان في الأعوام القادمة، وهما عباس صابر منسق المناظر، وعبدالشافي محمد من آخر رؤساء فني الإضاءة بمصر.

أعلن سيف أن الأفلام الروائية الطويلة سيكون لها مكان عروض بالمحافظات لتوسيع دائرة مشاركة أهالي المحافظات والتأكيد على عدم مركزية القاهرة، وهذا العام ستقام الفاعليات بـ7 محافظات، ويعقب كل عرض ندوة من المختصين في النقد السينمائى، لتحقيق العدالة الثقافية ولمواكبة هذه المحافظات للمهرجان، وليكون للمشاهد فرصة لمشاهدة عروض متنوعة، ومن المحافظات التى سيقدم بها الأفلام ضمن فعاليات المهرجان العريش والمنصورة والمنيا وسوهاج والأقصر.

وعن الأفلام المشاركة ضمن فاعليات المهرجان قال سيف إن هناك 21 فيلما روائيا طويلا، و86 فيلما روائيا قصيرا وتحريكا وتسجيليا، كما قدم سيف أصغر متسابق بالمهرجان وهو الطفل حسين ممدوح البالغ من العمر 13 عاما, والذي شارك بفيلم للرسوم المتحركة مدته أربع دقائق اسمه “سيناء غدر وثأر”.