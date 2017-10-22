القومي للسينما يكرم لبنى عبدالعزيز في ختام فعاليته

وينظم المهرجان الذي تختتم فعاليته مساء الخميس المقبل، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويحمل شعار “السينما شعاع للغد”، قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف.

كما يتضمن حفل الختام تكريم كل من منسق المناظر عباس صابر، كبير فني الإضاءة عبد الشافي محمد، تقديرا وعرفانا لصناعة السينما المصرية طوال مسيرتهم المهنية.

وخلال الحفل يتم إعلان جوائز المهرجان للأفلام الروائية الطويلة وقد تنافس هذه الدورة 21 فيلما علي جوائز المهرجان وقدرها مليون جنيه، كما اشترك

“51” فيلم روائي قصير، “15” فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة، “11” فيلم تسجيلي حتي 15 دقيقة، “9” أفلام رسوم متحركة، تتنافس علي جوائز تبلغ قيمتها 184 ألف جنيه.

ومن المنتظر حضور نجوم السينما المصرية والتي عرضت أعمالهم خلال فترة المهرجان، كذلك حضور نجوم وصناع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك الذين شاركوا بأعمالهم في هذه الدورة.

وتميزت هذه الدورة من المهرجان، بخروج الأفلام من نطاق القاهرة إلى المحافظات، حيث تم عرض الأفلام المشاركة في المهرجان بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، قصر ثقافة الأقصر، مكتبة مصر العامة بالأقصر، جامعة المنيا، قصر ثقافة المنيا، مكتبة مصر العامة بالمنيا، مكتبة مصر العامة بالمنصورة، قصر ثقافة سوهاج.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية المخرج علي عبدالخالق رئيسا، وعضوية الدكتور محمد شفيق، عادل المغربي، خالد حماد، أشرف محمد، الدكتورة نهاد أبراهيم، فاطمة ناعوت.

كما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك، المصورسعيد شيمي رئيسًا، وعضوية الدكتورة إيمان عاطف، الدكتور معتز الشحري، مجدي الطيب، شريف البنداري.