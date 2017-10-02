القومي للسينما يعلن تفاصيل دورته الجديدة.. الأحد

سلوى عثمان: أعلنت إدارة المهرجان القومي للسينما، أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفى الخاص بتفاصيل دورته الجديدة، الأحد 15 أكتوبر الجارى، بمركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر بدء فاعليات المهرجان فى 18 أكتوبر الحالى وحتى 26 من نفس الشهر. يكرم المهرجان هذا العام الفنانة لبني عبد العز

سلوى عثمان:



أعلنت إدارة المهرجان القومي للسينما، أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفى الخاص بتفاصيل دورته الجديدة، الأحد 15 أكتوبر الجارى، بمركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر بدء فاعليات المهرجان فى 18 أكتوبر الحالى وحتى 26 من نفس الشهر.



يكرم المهرجان هذا العام الفنانة لبني عبد العزيز، والمخرج خيري بشارة، ومدير التصوير محسن أحمد، والمونتيرة ليلي فهمي.

ينظم المهرجان قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويحمل هذه الدورة شعار “السينما شعاع للغد”، ويرأسه المخرج د.سمير سيف.



من المقرر أن يقام المؤتمر بحضور الدكتور أحمد عواض ، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان.

فى سياق متصل فوجئ القائمون على إدارة المهرجان بتقدم المخرج حسين ممدوح حسن، 13 عاما، بعمله الأول لإدارة المهرجان، “سيناء نصر وغدر وثأر”، وقال الدكتور سمير سيف، إن اللائحة ليس بها ما يمنع قبول العمل، ويعد حسين ممدوح، أصغر مخرج في تاريخ المهرجان القومي للسينما.



من جانبة عبر الدكتور أحمد عواض ، عن سعادته بوجود مخرج صغير السن، فى مجال التحريك، يقدم فيلما في مسابقة الرسمية.

كتب حسين ممدوح بنفسه سيناريو الفيلم، وقام بأعمال المونتاج والإخراج، ويحكي الفيلم قصة انتصار الجندي المصري في أكتوبر 1973، ثم يتطرق إلي غدر وخيانة التنظيمات الإرهابية في سيناء منذ عام 2011، ثم يتطرق لثأر جيشنا من الإرهابيين، ليصل إلي فكرة التعمير والبناء بيد أبناء الوطن.