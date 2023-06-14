«القومي للحوكمة» يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم «المنظمات الأهلية الخضراء»

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة مصر الخير ملحق لبروتوكول تعاون موقع بين المعهد والمؤسسة عام 2020 ، بهدف دعم المبادرة الإقليمية “المنظمات الأهلية الخضراء”، بحضور د. هبة الباز، مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد، ورضوى محسن، نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد، و د. محمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بالمؤسسة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، أن تعاون المعهد يأتي في إطار بروتوكول التعاون المحرر بين المعهد ومؤسسة مصر الخير عام 2020 بهدف تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن أهداف المبادرة تتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف المعهد ودوره القومي المهم في توطين أهداف التنمية المستدامة ونظم الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المصري ومنها المنظمات الأهلية، مؤكدة على حرص المعهد على التعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأشارت إلى أن المعهد منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم “المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة” لتتمثل رؤية المعهد في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة عبر تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

ولفتت إلى المبادرات التي أطلقها المعهد مؤخرا تأتي تتسق مع جهود الدولة في التصدي لتغير المناخ وتعزيز العمل المناخي، وتماشيًا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المنعقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضي، ومن تلك المبادرات مبادرة “العقول الخضراء” وتستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة مهتمة بتعزيز إسهام العمل الأهلي العربي في التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، مؤكداً على استمرار دعم المؤسسة لمجهودات منظمات العمل الأهلي العربي علي المستويين القومي والعربي.

وأكد الرفاعي على العمل على بناء قدرات المنظمات الأهلية في مجال التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير أطلقت المبادرة الإقليمية “المنظمات الأهلية الخضراء” خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، بهدف دعم تحول المنظمات الأهلية إلى منظمات أهلية خضراء مستدامة سواء على مستوى التنظيم والإدارة المؤسسية أو على مستوى الممارسات التنموية التي تستهدفها داخل المجتمع.

وأكد محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة قامت بتأسيس المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي والذى يتشكل من عدد خمس وحدات فنية متخصصة في العمل الأهلي أحد تلك الوحدات وحدة اعتماد وضمان جودة المنظمات الأهلية.

وأوضح أن وحدة اعتماد وضمان جودة المنظمات ستقوم من خلال المبادرة الإقليمية للمنظمات الخضراء وبالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة بتصميم وإصدار مواصفة معيارية محلية لضمان جودة المنظمات الأهلية الخضراء باعتماد من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة مصر الخير وجهات أخرى.

ولفت ممدوح إلى أن تلك المواصفة تعد الأولى من نوعها لمساعدة المنظمات الأهلية على التحول نحو الممارسات الخضراء وتعزيز تطبيقات التنمية المستدامة والعمل المناخي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بالمنظمات الأهلية بالممارسة الخضراء وإصدار الأدلة الإرشادية ودعم المبادرات المجتمعية الخضراء.