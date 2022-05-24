«القومي للحوكمة» يصدر تقريرًا حول أهم الشراكات المحلية والدولية خلال 2019-2022

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تقريرًا حول أهم الشراكات والاتفاقيات المحلية والدولية خلال الفترة من 2019 حتى أول مايو 2022.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد، إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، طبقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد أننا نؤمن بقيمة تبادل الخبرات مع المؤسسات التدريبية والتعليمية على المستوى المحلي والدولي، بهدف الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالات الإدارة والحوكمة ، مشيرة إلى الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.

أضافت بأن المعهد تتضمن مهامه صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها العمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأشار تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أنه تم خلال 2019 التعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات، كما تم التعاون الأكاديمي مع جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم خلال 2020 التعاون المشترك مع كل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وكلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وشركة جيمناي انتربرايز أفريقيا؛ في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية، والتعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم أنشطة وحدة مصر الخير لبناء قدرات المنظمات الأهلية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ومع جمعية الهلال الأحمر المصري في المجال التعليمي والتدريبي والتأهيلي، كذلك التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية في مجال الخدمات الاستشارية والتدريبية، ومع المعهد الوطني للدراسات السياسية بدولة اليابان بشأن التعاون الأكاديمي.

وأوضح تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنه تم خلال 2021 التعاون مع شركة حلم للتدريب والتعليم والاستشارات في مجال الخدمات التدريبية والاستشارية، ومع اللجنة العليا الدائمة لحقيق الإنسان في مجالات بناء القدرات البشرية وتطوير البنية المعرفية لحقوق الإنسان، كما تم التعاون مع كل من حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال، والتعاون مع شركة هايلي بروفيشنال ادفايزورز للتدريب والاستشارت في المجال التدريبيي والتأهيلي، والتعاون مع كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة ومركز سينرجيز للدراسات الدولية الاستراتيجية في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

أضاف تقرير المعهد أنه تم خلال 2021 كذلك التعاون مع مركز سيتي كاريتاس مصر في مجال التوعية والتدريب وتقديم الاستشارات، ومع جامعة أسوان في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية، ومع نادي القضاة في مجال دعم بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية، كما تم خلال 2021 التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي بشأن نشر ثقافة التميز الحكومي والحوكمة والتنمية المستدامة في وحدات الجهاز الإداري، والتعاون مع سفارة الدنمارك بالقاهرة في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر وحوار السياسات، والتعاون الأكاديمي مع جامعة الأمم المتحدة ممثلة في الوحدة العاملة في مجال سياسات الحوكمة الرقمية، ومع كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تنمية وتطوير القدرات البشرية والبحوث والدراسات في مجال الحوكمة وعلوم الإدارة الحكومية.

وذكر التقرير أنه تم حتى أول مايو 2022 تم التعاون مع شركة ويل سبرينج للتجارة وخدمات التدريب وجامعة جرورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وشركة البريد للاستثمار في مجال بناء وتطوير القدرات البشرية، وفي مجالات التنمية المستدامة مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، والتعاون مع وزارة العدل وجامعتي بورسعيد والمنصورة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية، كما تم التعاون مع كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، ومع معهد تنمية مسئولي الحكومة المحلية في جمهورية كوريا الجنوبية في تطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.