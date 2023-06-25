«القومي للحوكمة» يختتم فعاليات المعسكر التدريبي«من التحدي إلى الفكرة»

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات المعسكر التدريبي التفكير التصميمي “من التحدي إلى الفكرة”، والذي استمرت فعالياته لمدة خمسة أيام متصلة.

أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعسكر يأتي كأولي فعاليات مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية والمستدامة والذي يمثل مركز متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المتميزة لريادية الأعمال المستدامة والمبتكرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت أن أهداف المعكسر التدريبي تتمثل في وصف العملية المنهجية لتحديد وحل المشاكل، إيجاد إطار عمل ناجح ومثمر وفق منهجيات التفكير التصميمي، التعريف بالأدوات التي يمكن استخدامها في كل مرحلة وفقا لمعطيات كل مشروع، إلى جانب تحديد المشكلات بشكل علمي مبني على المستخدم، وضع تصور للحلول الممكنة، تنفيذ نماذج أولية لهذه الحلول وتجربتها والتوصل إلى الحلول النهائية، وتصميم نموذج لخطة عمل ناجحة تلائم احتياجات المستخدم وتستطيع المنافسة في السوق.

مركز مصر لريادة الأعمال يسعي لتمكين الشباب

وأكدت الدكتورة هبة مدحت زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار إن المركز يسعى إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتقاطع مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم فيما بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها.