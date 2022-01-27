القومي للجودة يمنح شهادة الاعتماد الى «كاد ماسترز»

أعلن المعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة و الصناعة منح أكاديمية كاد ماسترز شهادة الاعتماد وذلك في إطار جهد الشركة المتواصل لتقديم أفضل المستويات التدريبية للكوادر البشرية داخل الشركات والهيئات ومؤسسات الاعمال



من جانبه أكد طاهر سعيد مؤسس ومدير أكاديمية ” كاد ماسترز ” أن هذا الاعتماد يأتي لتدعيم استراتيجيتنا داخل السوق والتي تهدف في المقام الأول إلى تطوير الإمكانيات المتوافرة للشباب وتأهيلهم بما يحتاجونه من مهارات تكنولوجية ليكونوا مواكبين لسوق العمل في مصر وخارجها ولتقليل الفجوة بين ما يمتلكه الطلاب من مهارات واحتياجات مؤسسات الاعمال

وقال أننا سعداء بالتعاون مع المركز والذي يعد بيت الخبرة الوطني المعنى برفع كفاءة وتنمية الموارد البشرية ونشر مفاهيم وثقافة الجودة في جميع قطاعات المجتمع المصري الانتاجية والخدمية.

ويقوم المعهد القومي للجودة بتقديم خدماته التدريبية والاستشارية متبعا المبادئ الاخلاقية والمهنية والتي تحكم العلاقة بين المعهد وجميع المتعاملين معه من عاملين ودارسين وعملاء. وتعتمد مبادئ المعهد القومي للجودة على بناء الثقة وعلاقات الشراكة مع جميع المتعاملين معه سواء كانوا افراد ام مؤسسات.