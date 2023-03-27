«القومي للتنمية المستدامة» ينهي تدريب 154 سيدة في جامعة بورسعيد

أنهى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تدريب 154 سيدة من أعضاء هيئة التدريس وسيدات الجهاز الإداري بجامعة بورسعيد تحت عنوان “هي لمستقبل رقمي”، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة بورسعيد و المعهد القومى للتنمية المستدامة و الحوكمة.

أقيمت الدورة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والأستاذ الدكتور راوية يحيى رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا و البحوث.



وأكدت الدكتورة، هبه يوسف عضو اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة منسق لجنة التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد وعضو لجنة التصنيف الدولي لجامعة بورسعيد ومنسق الدورة، تسليم شهادات اجتياز الدورة التى أسفرت عن تدريب 154سيدة على التحول الرقمى و الأمن السيبرانى و التنمية المستدامة والشمول المالي و فرص تمكين المرأة بحضور الأستاذ الدكتور رحاب فراج مدير عام الإدارة العامة لتطوير وتنمية القدرات البشرية بالمعهد، وسامية المصيلحي أمين جامعة بورسعيد .

وتشغل يوسف استاذ مساعد هندسة الاتصالات، مدير وحدة ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة بكلية الهندسة جامعة بورسعيد.و حاصلة على العديد من الدورات التدريبية وتشمل اهتماماتها البحثية تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI في نمذجة القنوات اللاسلكية وتصميم الهوائي وتحليله وأنظمة النقل الذكية. وتقوم أيضا بتدريس تنمية مهارات التفكير اعتمادا على أهداف التنمية المستدامة SDGs .

كما شاركت فى مشاريع التعاون الدولي منهاتدريب وتقرير فني بحثي في الحوسبة السحابية للمركبات المتصلة للمدن الذكية ، مع جامعة UAB ، ألاباما ، الولايات المتحدة الأمريكية 2018 .

كما نالت يوسف شهادة أفضل بحث في المؤتمر الدولي للحاسبات وأنظمة الاتصالات 2017 ICCCS بولندا