«القومي للترجمة» والسفارة الإسبانية يعلنان عن مسابقة في مجال السرد

يحصل الفائز بالمسابقة على مبلغ ألف وخمسمائة 1500 يورو، إلى جانب شهادة تقدير، ويقوم المركز القومي للترجمة بنشر العمل الفائز

أعلن «المركز القومي للترجمة» برئاسة الدكتورة علا عادل، بالتعاون مع «السفارة الإسبانية» بالقاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية فى مجال الأدب (السرد)، ويفتح باب التقديم من تاريخ الإعلان عن المسابقة اليوم 15 مارس 2020 وتقبل الأعمال حتى 30 أبريل 2020، وتعلن النتيجة فى يونيو 2020.

الفائز بالمسابقة يحصل على 1500 يورو

يحصل الفائز بالمسابقة على مبلغ ألف وخمسمائة “1500” يورو (أو ما يعادلها بالعملة المصرية)، إلى جانب شهادة تقدير.

ويتم الإعلان عن العمل الفائز فى سياق احتفالية بمقر «المركز القومى للترجمة» التي من المقرر أن تكون فى 4 يونيو 2020.

ويتم ترجمة جزء من أحد الأعمال (فصل أو فصلين على الأكثر) فى مجال الأدب (السرد) من اللغة الإسبانية مباشرة إلى اللغة العربية، بما لا يزيد عن 150 صفحة ولا يقل عن 100 صفحة.

«المركز القومي للترجمة» يطبع وينشر العمل الفائز

ويقوم «المركز القومى للترجمة» بطباعة ونشر العمل الفائز ضمن إصداراته بعد استكمال الفائز لترجمة النص كاملا (بشرط تيسُر حصول المركز على حق الترجمة إلى العربية خلال عام من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة، ووفق ما يناسب المركز من شروط فنية، وفى حالة تعذر ذلك فيصبح للفائز الحق فى نشر العمل فى مكان أخر بعد الحصول على موافقة كتابية من المركز القومى للترجمة، كما تعتبر جائزة المسابقة هى مقابل مكافأة الترجمة فى حالة تيسر النشر)

وتتألف لجنة تحكيم المسابقة من ثلاثة أساتذة متخصصين فى اللغة الإسبانية ويتمتعون بالكفاءة، ولا يصرح لأى منهم أو لأى من المتصلين بأطراف تنظيم المسابقة على نحو مباشر أو غير مباشر أو ذوى القرابة من الدرجة الأولى والثانية الترشح والتقدم للمسابقة.

ولا يفوز بالمسابقة أكثر من عمل واحد ويمكن حجبها إذا كانت الأعمال المقدمة ضعيفة ولا ترقى للمستوى المطلوب طبقا لما تراه لجنة التحكيم.

شروط التقديم لمسابقة «المركز القومي للترجمة»

أن يترجم جزء من أحد الأعمال (فصل أو فصلين على الأكثر) فى مجال الأدب (السرد) من اللغة الإسبانية مباشرة إلى اللغة العربية، بما لا يزيد عن 150 صفحة ولا يقل عن 100 صفحة.

ألا يكون العمل المختار للتقديم مترجمًا من قبل إلى اللغة العربية، وألا يكون قد سبق لهذه الترجمة المقدمة الفوز فى مسابقة أخرى.

توجه المسابقة لكافة المترجمين المصريين من الجنسين حتى عمر 45 عاما (أى مواليد 1975 بحد أقصى)

يرفق الترجمة سبب اختيار كل متسابق للعمل المترجم عنه سواء من حيث أهميته أو أهمية الكاتب.. إلخ.

ولا يفوز بالمسابقة أكثر من عمل واحد ويمكن حجب النتيجة إذا كانت الأعمال المقدمة ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب طبقا لما تراه لجنة التحكيم.