«القومي للاتصالات» يوقع بروتوكول تعاون مع المنيا لتنمية الكوادر البشرية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا والمعهد القومي للاتصالات بشأن التعاون في مجال وتنمية مهارات الكوادر العاملة بوحدات التحول الرقمي والمحليات بالمنيا وفقا لأحدث التقنيات الداعمة لكافة القطاعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون في إعداد المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن البروتوكول تأهيل أكثر من 1000 متدرب كدفعة أولى على مستوى المحافظة في عدد من التخصصات منها إنترنت الأشياء، وعلوم البيانات والتعلم الآلي، والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية، وكابلات الألياف الضوئية. ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في فرع المعهد القومي للاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية “كرياتيفا” بالمنيا مع إمكانية تنفيذ بعض الدورات من خلال التدريب التفاعلي عن بُعد.

كما يتضمن البروتوكول تقديم الاستشارات الفنية بمجالات نظم المعلومات الجغرافية، وتدريب كوادر شبابية بمجال البنية الأساسية ونظم المعلومات والتحول الرقمى، وكذلك دعم وتطوير الكوادر الفنية من العاملين بالمحليات من خلال تأهيلهم فى مجال الشبكات والأمن السيبرانى، بالإضافة إلى تأهيل المجندين من أبناء محافظة المنيا لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبموجب البروتوكول؛ يحصل المتدرب خلال فترة التدريب على برنامج متكامل من الدورات التخصصية وكذلك على التدريب العملى وفقا لاحتياجات سوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويؤهل للحصول على الشهادات الدولية للشركات العالمية فى بعض الدورات. كما سيتم تدريب مجموعة من الكوادر لتأهيلهم ليكونوا مُدربين معتمدين فيما بُعد.

وقع البروتوكول الدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات.

وفى سياق متصل؛ التقى الوزير يرافقه محافظ المنيا ومجموعة من الشباب من الملتحقين وخريجى البرامج التدريبية بمركز إبداع مصر الرقمية “كرياتيفا” بالمنيا.

وقد دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من الشباب من أبناء المحافظة الذين حصلوا على برامج الوزارة التدريبية فى مركز إبداع مصر الرقمية؛ كما استمع الدكتور عمرو طلعت إلى تجارب عدد من الشباب من خريجى البرامج التدريبية المقدمة من خلال مركز ابداع مصر الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت في كلمته أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة باستثمارات 4.2 مليار جنيه؛ داعيا الشباب إلى متابعة باقي المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال مسيرة التعلم والتطور لمواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية.

وخلال اللقاء أشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا إلى أنه تم تدريب أكثر من 2600 شاب في البرامج المقدمة من الهيئة داخل مركز ابداع مصر الرقمية بالمنيا . كما تم احتضان 70 شركة ناشئة في كافة المراحل ومنها من نجح فى الحصول على استثمارات.

وأوضحت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات أنه تم تدريب أكثر من 2000 شاب في برامج المعهد بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا كما حقق الشباب الملتحقين ببرامج تنمية مهارات العمل الحر عوائد عبر منصات العمل الحر بنحو ٢٦ ألف دولار وذلك قبل التخرج من المنحة.

كما استعرضت الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات جهود المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا حيث تم تدريب قرابة 1500 شاب.

وفى نهاية اللقاء؛ سلم الدكتور عمرو طلعت واللواء أسامة القاضي الشهادات لنماذج من خريجى البرامج التدريبية المقدمة من مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات بهدف رعاية الإبداع وتشجيع وتحفيز العمل الابتكارى، ودعم رواد الأعمال وتوفير التدريب التقنى لتأهيل الشباب لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ حيث تضم المراكز المعامل التكنولوجية المتخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، والحاضنات التكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، وجار العمل على إنشاء 19 مركزا أخرى.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتورعمرو طلعت لمحافظة المنيا تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمبادرة حياة كريمة في قرى المحافظة، حيث من المقرر أن يقوم الوزير بافتتاح مكتبين للبريد بالمحافظة، وتفقد مشروع مد كابلات الألياف الضوئية بقرية معصرة ملوى ضمن مبادرة حياة كريمة، وتفقد سير العملية التدريبية في مركز تدريب الشركة المصرية للاتصالات بالمنيا الجديدة، وكذلك تفقد أعمال التدريب فى برامج بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية لمواطنى قرى حياة كريمة، كما من المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت في فعاليات ندوة للتثقيف الرقمي لأهالي قرية معصرة بمركز ملوي.