القومي لعلوم البحار ينظم مؤتمر عموم إفريقيا.. أكتوبر المقبل

المال - خاص ينظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع اللجنة الفرعية التابعة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات بإفريقيا والدول الجزرية المجاورة، مؤتمر عموم أفريقيا المعني بالعلوم والتكنولوجيا البحرية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى25 أكتوبر 2018 بمدينة شرم…



المال – خاص

ينظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع اللجنة الفرعية التابعة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات بإفريقيا والدول الجزرية المجاورة، مؤتمر عموم أفريقيا المعني بالعلوم والتكنولوجيا البحرية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى25 أكتوبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ويأتى المؤتمر في إطار حرص وزارة التعليم العالي على تطوير العلوم والتكنولوجيا البحرية في إفريقيا تحقيقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 في تعزيز البحث العلمي وتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا في العلوم البحرية، ومن منطلق فوز مصر برئاسة اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بإفريقيا (IOC AFRICA)، حيث مثل مصر د. محمد سعيد الأستاذ بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والذي تم انتخابه عام 2017 ليصبح منسق اللجنة الإفريقية ولمدة أربع سنوات.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم المعرفة العلمية بالحالة الراهنة للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والخدمات، وتقييم الحالة الراهنة لعمليات الرصد في المحيطات في المنطقة وما يلزم القيام به لوضع نظام شامل لرصد كافة العوامل في البحار حول القارة الإفريقية، وتحديد دور علوم البحار في معالجة المتطلبات المستقبلية والنزاعات المحتملة في استخدام الحيز البحري وموارده، وتقديم المعارف الحالية في التخصصات المتعلقة بموضوع المؤتمر، وتحديد مجالات البحث ذات الأولوية لتحسين إدارة البيئة الساحلية والبحرية في المنطقة، والتوصية بالاهتمام بمجالات بناء القدرات لمعالجة الثغرات والمسائل البحثية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير بين المؤسسات داخل إفريقيا وخارجها.

و يناقش المؤتمر عدة محاور منها علوم البحار، وتغير المناخ وأثاره على المحيطات والمناطق الساحلية، والموارد البحرية ومصايد الأسماك، والتلوث البحري وصحة المحيطات، والجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء في إفريقيا، والاقتصاد الأزرق في إفريقيا، وإدارة المحيطات الإفريقية والبيئة الساحلية.

وأشار د. شوقى زكى سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر منتدى للمناقشة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن العلوم الساحلية والبحرية، مؤكدًا أن المساهمات من جميع التخصصات العلمية ذات الصلة ستكون موضع ترحيب في هذا المؤتمر المتعدد التخصصات، والذي سيتيح نظرة ثاقبة للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الأزرق في إفريقيا.

يذكر أن المؤتمر يشهده نخبة من الممارسين والأكاديميين والباحثين والطلاب؛ بهدف تبادل المعارف والخبرات لوضع الحلول للتحديات التي نواجهها في منطقتنا الساحلية والبحرية.