القومي لصناعة الإلكترونيات والقابضة للكهرباء يوقعان عقد العدادات الذكية.. غدا

المال - خاص توقع غدا الشركة القابضة لكهرباء مصر ومركز التميز العلمى والتكنولوجي ممثلاً عن "التحالف القومى لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة الالكترونيات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، عقد انتاج تجريبي للعدادات الذكية محليا. وقال بيان صادر عن المركز…



المال – خاص

توقع غدا الشركة القابضة لكهرباء مصر ومركز التميز العلمى والتكنولوجي ممثلاً عن “التحالف القومى لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة الالكترونيات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، عقد انتاج تجريبي للعدادات الذكية محليا.

وقال بيان صادر عن المركز صباح اليوم، إنه سيتم البدء بإجراء مشروع تجريبي للعدادات بمدينة الشيخ زايد – جنوب القاهرة لترقية العدادات الرقمية وعدادات الدفع المسبق إلى عدادات ذكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصناعة الالكترونيات وفي ضوء الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات والاتصالات مع الاتساق الكامل مع خطة الدولة التي تستهدف الوصول بمساهمة صناعة الإلكترونيات في الاقتصاد القومي عام ٢٠٢٠، بنحو 5 مليارات دولار منهم نحو ٢ مليار دولار العام الحالي.

ويحضر التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الالكترونيات والدكتورة هالة الصادق منسق التحالف وأعضاء التحالف وفريق العمل والجهات المشاركة في التحالف.

وتسهم الاتفاقية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي واعد للصناعات بوجه عام والصناعات الإلكترونية بوجه خاص بالمنطقة، ويأتي هذا الإنجاز كأحد مخرجات الخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حيث قامت الأكاديمية بتكوين مجموعة من التحالفات القومية بهدف تكامل الجهود بين البحث العلمى والصناعة وتعميق التصنيع المحلى، ويعد برنامج التحالفات القومية بالأكاديمية من أكبر برامج الشراكة بين الجامعات ومجتمع البحث العلمي والصناعة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل بشكل متكامل بهدف تعزيز التصميم والتصنيع المحلي وصولاً إلى تصنيع محلى بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات الهندسية والصناعية المحلية كجزء من الرؤية العامة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

ويضم التحالف عدد 15 جهة من الجهات الفاعلة في قطاع الإلكترونيات في مصر من الجامعات، ومراكز ومعاهد البحث العلمي، والقطاع الصناعية والهندسية، والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

ويقدم التحالف 7 حلول ومنتجات ابتكارية في مجالات الشبكات الذكية للكهرباء والمياه والغاز والطاقة المتجددة ونظم تأمين المتاحف والمستشعرات لخدمة القطاعات البحثية والهندسية والصناعية المختلفة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويشارك في تطوير منظومة العدادات الذكية الفريق البحثي والتقني من معمل التصميمات لأنظمة الإلكترونيات والاتصالات – قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية – كلية الهندسة – جامعة القاهرة بالتعاون مع أعضاء الفريق البحثي من معهد بحوث الإلكترونيات –والشركات والمصانع التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي ومنها شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45) بالإضافة إلى الجهات الرئيسية الخاصة بالتراخيص الصناعية والمعايرة والاختبارات والاعتماد مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات القياسية والجودة.

ويتم التعاون في مجال ترقية العدادات الحالية باستخدام عناصر منظومة ترقية العدادات الذكية والمُصممة بمعرفة مجموعة العدادات الذكية بالتحالف.