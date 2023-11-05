«القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية» يستقبل طلاب كلية التمريض

استقبل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، اليوم الأحد، وفدًا من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة 6 أكتوبر.

كما تم تنظيم زيارة ميدانية للمركز للتعرف على أهم أنشطته والدور المنوط به لخلق بيئة عمل آمنة وسليمة، واختصاصاته المتعلقة بمعاونة المنشأت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة، ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذة المجالات.

وتتم متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعفيل دور المركز للقيام بمهامه في دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليها الدولة أولوية كبيرة، باعتبارها شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة .

وأوضح أشرف مرزوق المشرف على المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، في تقرير للوزارة، أنه في بداية الزيارة قام بإلقاء كلمة للترحيب بالطلاب والتعريف بالمركز وأهم أنشطته، خاصة في إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.

يضاف إلى ذلك عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة بـ (السويس – الإسكندرية – أسيوط)، ودورات تدريبية خارجية ( بالمنشآت ) بناء علي طلب المنشأة، تلى ذلك جولة للطلاب في معامل المركز بالإدارات الطبية والمهنية تحت إشراف فاتن النواوي من الإدارة العامة للعلاقات العامة.

وفى نهاية الزيارة أثنى الطلاب على أسلوب العمل بالمركز وأبدوا رغبتهم في تكرار الزيارة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في مختلف مهام عمل المركز.