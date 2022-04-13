«القومية للتأمين»: صرف معاشات شهر مايو قبل عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين “عيد الفطر المبارك، عيد القيامة المجيد”، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وقال عوض إنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 إبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو.

وأضاف أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلي 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريا.

يذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% علي أن تتم الزيادة مع معاشات شهر إبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر و بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل ومايو ويونيه وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه.