القومية للاستشعار من البُعد والجغرافية السعودية تبحثان آليات التعاون العلمي والبحثي المشترك



بحتث الهيئة القومية للاستشعار من البعد آليات وسبل التعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

و استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وتضمن التقرير استقبال الهيئة د. علي الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ، ومنها تنظيم المؤتمرات، وورش العمل المشتركة، وتبادل الخبرات فى المجالات العلمية والتعليمية، وتضافر الجهود الثنائية لمجابهة التحديات المجتمعية في كلا البلدين الشقيقين.



ومن جانبه، أشاد د.محمد زهران بالعلاقات المصرية السعودية وتطورها في مختلف المجالات.

واستعرض زهران رؤية ورسالة الهيئة، وأهدافها، والأنشطة والخدمات التى تقدمها في المجالات المختلفة، وأهم المشروعات المحلية والدولية التي تشارك فيها، والمعامل المركزية المتخصصة بالهيئة التي تقوم بخدمة مجالات العمل بالهيئة، والمتخصصين بالمراكز البحثية والجامعات المصرية.

وأكد علي اهمية توثيق روابط التعاون المشترك بين الجانبين، بما يحقق رسالتهما في خدمة الشعبين الشقيقين المصري والسعودي.

وأهدى زهران درع الهيئة لرئيس الجمعية الجغرافية السعودية تقديرًا لزيارته.

ومن جانبه، أثني د.علي الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، على جهود مصر في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الجمعية الجغرافية السعودية بصدد المشاركة في منتدى عن البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض.

واستكمل أنه سيتم خلال المؤتمر عرض أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والجمعية في العديد من الموضوعات، منها: السعودية الخضراء، مكافحة التصحر، استصلاح التربة.



