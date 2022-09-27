القومية للاستشعار من البُعد تنظم المُلتقى التدريبي الثالث لشباب شمال افريقيا

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المُلتقى الثالث لشباب دول شمال افريقيا حول الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ، بالتعاون مع المركز الجهوي للاستشعار من البُعد لدول شمال إفريقيا، و تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تضمن برنامج الملتقى، محاضرات تعريفية عن الهيئة وعلوم الفضاء، وعلوم الاستشعار عن بُعد ،وتم تنظيم زيارة للطلاب المُشاركين في المُلتقى لأكاديمية الواقع الافتراضى بالهيئة.

ويهدف المُلتقى إلى نشر وعى وثقافة تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء للشباب فى الدول الأعضاء، وتشجيع الطلاب على الإبداع والتقارب الفكري في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ، وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والثقافات بين شباب دول شمال إفريقيا، وتقديم برنامج علمي ثقافي ترفيهي للطلاب في الإجازة الصيفية.

واستعرض د.محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، نشاط الهيئة فى مجال تنمية القدرات بجميع المراحل والفئات العمرية للدارسين والمُهتمين بمجال تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وأشاد د. الهادي جاشوط رئيس المركز الجهوي بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستضافة وتنظيم المُلتقى، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين.

كما تقدم د. عبدالله جاد رئيس المجلس العلمى للمركز الجهوى بالشكر للقائمين على تنظيم المُلتقى ورحب بالطلاب المُشاركين من الدول الأعضاء.