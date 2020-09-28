«القومية للإستثمار» تبيع أصولاً بنحو 1.1 مليار جنيه

كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إن الشركة قامت بتنظيم 15 مزاداً لبيع الأصول العقارية لصالح الغير، خلال العام المالى المنتهى بلغت مبيعاتها الإجمالية، 1.1 مليار جنيه.

سامى: %7.5 زيادة فى مرور المركبات بطريق الصعيد البحر الأحمر بإيرادات 36 مليون جنيه

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» إن إيرادات الشركة عن طريق الصعيد البحر الأحمر الذى تتولى تشغيله، ارتفعت إلى نحو 36 مليون جنيه، وذلك نتيجة مواصلة القومية جهودها لتطوير الطريق، والتى أسفرت عن ارتفاع نسبة مرور المركبات فيه بنحو %7.5.

وحول مصير الصندوق العقارى الذى أعلنت القومية لإدارة الأصول فى وقت سابق استعدداها لإطلاقه، بعد التعديلات التى أعلنتها هيئة الرقابة المالية على آلية عمل الصناديق العقارية، قال سامى إنه لم يُتخذ بعد قرار بشأنه، أو تحديد موعد نهائئ لإطلاقه.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت مؤخرا عدداً من التعديلات على أحكام عمل الصناديق العقارية، وشملت التعديلات تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقارى والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا او صادر عنها قرار تخصيص سارى من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

وكشف سامى، أن القومية لإدارة الأصول، قررت فى جمعيتها العمومية التى انعقدت مؤخرا عن العام المالى المنتهى فى 31 مارس، إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة، واختيار المهندس أحمد حافظ عضوا منتدبا للشركة.

ويتوزع هيكل ملكية القومية لإدارة الأصول بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وهى المساهم الرئيسى، وشركة النصر للاسكان والتعمير، وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، وتعمل فى مجالات عديدة مرتبطة بالعقارات، تشمل توفير البيانات المكانية والمساحية والتحليل الدقيق لمحافظ أراضى الهيئات والشركات.

ويتبع الشركة القومية لإدارة الأصول 3 شركات وهى «ريل ماركتنج» للتسويق و«فاسيلتيز» لإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات.