«القومية للأنفاق»: غدا اختبارات مكافحة الحريق في محطتين بقطار (LRT)

تنوه الهيئة القومية للأنفاق بأنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد غد الأربعاء الموافق 19 / 7 / 2023 موعداً لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور، وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، حيث سيتم غلق محطات بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء وحتى الخامسة والنصف صباح بعد غد الخميس الموافق 20 / 7 / 2023.

وأوضحت الهيئة أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً، وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

وذكرت أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.

وأضافت: ”على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساء وذلك بعد غد الخميس الموافق 20 / 7 / 2023“.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.